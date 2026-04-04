У МЗС розповіли, як країни Балтії реагують на удари України по Усть-Лузі та Приморську

Країни Балтії не звинувачують Україну у тих моментах, коли українські дрони під час атак на російські порти потрапляють у повітряний простір цих країн.

В Литві, Латвії, Естонії і Фінляндії є розуміння, що російська агресія проти України стала причиною українських атак на російські порти в Усть-Лузі та Приморську. Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав в етері телевізійного марафону "Єдині новині".

Як зазначив Тихий, Україна проводила достатньо детальні переговори з країнами Балтії і Фінляндією з приводу випадків появи українських дронів в їх повітряному просторі.

"Ми, до речі, не приховували. Ми достатньо відкрито сказали: дійсно - це українські дрони і ми приносимо офіційно вибачення, що так сталося, що ми в жодному разі не направляли свої дрони в той бік", - відзначив Тихий.

Більше того, як зазначив речник, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкрив дані розвідки про те, що Росія свідомо в бік країн Балтії переспрямовує українські дрони, які випущені по російських військових цілях.

Як додав Тихий, росіяни такі свідомі дій ще й підкріплюють дезінформацією і пропагандою, і намагаються цілеспрямовано нагнітати страх в країнах Балтії серед людей. Він наголосив:

"Ці країни лякати не треба, вони прекрасно розуміють загрози, вони з нами заодно. Більше того, я вам скажу, були переговори міністра з балтійцями і вони дуже чітко кажуть: "Ми всі розуміємо, що причина - російська агресія. Ми вас не звинувачуємо, але давайте шукати способи, як уникати таких інцидентів, що можна зробити". І ми достатньо детально з ними про це говорили. Але, звісно, вони розуміють цінність Усть-Луги і Приморська. Тому, всіляко підтримують, і кажуть: "Нам подобається, як там все палає".

Удари по Усть-Лузі та Приморську

Як повідомляв УНІАН, в останні тижні ключові нафтові експортні порти Росії на Балтиці у Приморську та Усть-Лузі зазнавали атак з оку українських дронів.

Як вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, українські удари по Приморську, Усть-Лузі та іншій нафтовій інфраструктурі мають значення значно більше, ніж просто чергове красиве влучання.

Як зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, удари по Приморську та Усть-Лузі - це саме ті "ліки", які потрібні Російській Федерації для руйнації її військової машини.

