Україна побачила шанс зміцнити зв’язки з НАТО після погроз Трампа, - Politico

Президент США Дональд Трамп вкотре здивував союзників, заявивши, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО.

У той час як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав такий крок "мрією Путіна", постійний представниця України при НАТО Олена Гетманчук відреагувала з дивовижним оптимізмом. Нинішні потрясіння можуть призвести до відродження альянсу, заявила вона виданню Politico.

"Замість того щоб говорити про розпад НАТО, я б воліла говорити про його переосмислення. Як не парадоксально, ситуація, що складається, може відкрити більше можливостей для інтеграції України в альянс. Це допоможе йому стати набагато ефективнішим, боєздатним, інноваційним і готовим протистояти російській загрозі", - сказала представниця.

Відео дня

З огляду на те, що членство в НАТО "наразі політично недосяжне", Гетманчук заявила, що Київ прагне "угоди, подібної до статті 5", яку вона порівняла з гарантією суверенітету України.

Посол визнала, що віра країни похитнулася, частково через "поведінку НАТО в перші роки війни, коли воно свідомо намагалося дистанціюватися від усіх ключових процесів, пов'язаних з наданням Україні найнеобхіднішої підтримки - летальної зброї".

Гетманчук заявила, що сьогодні Київ перебуває у вигідному становищі, щоб бути партнером, який може запропонувати альянсу щось в обмін на допомогу:

"Навіть не будучи членом НАТО, ми - єдина країна, яка на практиці вже реалізує Стратегічну концепцію Альянсу".

Зазначається, що вона мала на увазі документ, у якому викладені ключові цілі та чітко вказані противники, чия агресивна поведінка має бути припинена.

За її словами, Україна є ключовим партнером альянсу в "протистоянні його найпрямішій і найзначнішій загрозі, якою є Росія".

Що станеться, якщо США вийдуть з НАТО

За оцінками аналітиків, наміри Трампа можуть бути серйознішими, ніж раніше. Причиною його невдоволення називають відсутність підтримки союзників у війні проти Ірану. Водночас експерти нагадують: НАТО є оборонним союзом, а США не проводили консультацій перед початком цієї кампанії.

Юридично вихід можливий, хоча й може викликати конфлікт із Конгресом та судові процеси. При цьому навіть сама риторика Трампа вже підриває довіру до США як гаранта безпеки.

