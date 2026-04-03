Графіки на 4 квітня: чи будуть вимикати світло в Україні у суботу

У суботу, 4 квітня, в Україні для побутових споживачів не будуть застосовувати погодинні графіки відключень електроенергії.
Як повідомляє Укренерго, так само і промислові підприємства в усіх регіонах України зможуть працювати без обмеження потужності. Незважаючи на дощову погоду 3 квітня та російський обстріл, енергетикам загалом вдалося стабілізувати систему.
При цьому в "Укренерго" закликають ощадливо користуватися потужними електроприладами, а саме обмежити їхнє використання в пікові для енергосистеми години - з 18:00 до 22:00.
Відключення світла в Україні – останні новини
У п’ятницю, 3 квітня, після досить довгого періоду без відключень світла повернулися графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без світла.
При цьому вдень у п'ятницю в кількох регіонах України через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему "Укренерго" довелося застосувати аварійні відключення електроенергії.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН повідомив, що "Укренерго" було змушене повернути графіки погодинних відключень світла для населення та запровадити жорсткі обмеження для бізнесу через суттєве скорочення Україною імпорту електроенергії.