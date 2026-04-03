Виробництво до 10 мільйонів на рік: ЗМІ розповіли, як Україна перетворила безпілотники на ключову зброю

Україна за роки війни з Росією побудувала "державу дронів": виробничі потужності оцінюються до 10 млн апаратів на рік, а цикл спостереження-рішення-дія замкнутий між фронтом і розробкою. Про це пише видання BFMTV.

Зазначається, що БПЛА забезпечують 80-85% ударів по передовій - FPV-дрони, що випускаються сотнями тисяч на місяць, стали головним інструментом ураження і завдають левову частку втрат російським силам.

При цьому закупівлі децентралізовані: бійці самі обирають постачальників і конфігурації, що прискорює адаптацію та гонку інновацій, включаючи протистояння РЕБ.

Відео дня

"Отримавши досвід відбиття масованих атак, Київ уже ділиться ним із Близьким Сходом: українські фахівці допомагають Саудівській Аравії, Катару та ОАЕ, з якими підписано оборонні угоди, протистояти іранським ударам дронами "Шахед", - йдеться у статті

Важливо, що на Заході теж прискорюються цикли: США за близько 5 місяців створили недорогий дрон LUCAS, а Saab з ВПС Швеції розгорнули систему протидронів Loke за 84 дні.

"Війна дронів змінює правила: ставка на масовість, дешевизну та швидку адаптацію витісняє громіздкі процедури та дозволяє здійснювати асиметричні удари по критичній інфраструктурі", - додали там.

Українські дрони - останні новини

Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор заявив, що точність ударів українських дронів по російських об'єктах дивує, відхилення становить до 10 метрів. Таким чином, невеликою кількістю безпілотників можна зупиняти технологічні цикли.

