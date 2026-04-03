'Дива' від змін в системі мобілізації очікувати не варто, - Буданов

За його словами "армії потрібен людський капітал" і "якщо люди не йдуть - їх доведеться мобілізувати".

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов висловився можливі зміни у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це повідомляє Суспільне.

Він стверджує, що нинішній процес є хаотичним, але доки триває війна, кардинально вирішити ці проблеми неможливо.

"Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 років і 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі - не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть - їх доведеться мобілізувати", - зазначив Буданов.

За його словами, що не варто очікувати "дива" від зміни назв чи формату роботи ТЦК, адже сутність процесу залишиться тією ж. Він заявив, що від зміни назви ТЦК не зміниться нічого, додавши:

"Або фронт впаде".

Раніше народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у межах реформування системи мобілізації буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, щоб уникнути перекосів, коли армія комплектується переважно мешканцями сіл.

За його словами, реформа мобілізаційної системи передбачатиме виконання двох ключових задач.

