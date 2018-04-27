У Тернопільській області горіло 1,5 га сухої трави
16:08, 27 квітня 2018Регіони
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Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
На Тернопільщині горіла суха трава / galinfo.com.ua
У четвер, 26 квітня, у селі Івачів Долішній на Тернопільщині горіло 1,5 га сухої трави.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
Зазначається, що з вогнем боролася 3 державна пожежно-рятувальна частина. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Загалом початку року пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано 190 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі близько 152 га.
Протягом найближчих днів погода у Тернополі буде теплою, тому будьте уважні та обережні на природі.
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