У Тернопільській області горіло 1,5 га сухої трави

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

У четвер, 26 квітня, у селі Івачів Долішній на Тернопільщині горіло 1,5 га сухої трави.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Зазначається, що з вогнем боролася 3 державна пожежно-рятувальна частина. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Загалом початку року пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано 190 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі близько 152 га.

Протягом найближчих днів погода у Тернополі буде теплою, тому будьте уважні та обережні на природі.