У Миколаївській області журналістів знімальної групи "Стоп корупції" побили люди, пов'язані з "Нібулоном"

Раніше журналісти цієї програми в ході розслідування про скандали навколо компанії "Нібулон" знайшли нерухомість в швейцарському місті Невшатель, яка може належати родині аграрних бізнесменів Вадатурських.

У селі Лідіївка Миколаївської області знімальну групу "Стоп корупції" побили люди, пов'язані з ТОВ СП "Нібулон". Про це розповіла журналістка знімальної групи Христина Кришиха. Наразі знімальна група заблокована на території парковки біля місцевої філії "Нібулону" вже протягом 5 годин.

Раніше до журналістів проекту звернулися жителі Лідіївки зі скаргою на те, що "Нібулон" відбирає у них землю. Журналісти, які приїхали розібратися у рамках розслідування у цій історії, звернулися до філії ТОВ СП "Нібулон" у Лідіївці, зокрема до керівника філії Дмитра Шейка, щоб почути їхню позицію з приводу цього питання, пише 112.

Однак Шейко від коментарів відмовився та втік на територію заводу, попередньо штовхнувши журналістку.

Незабаром приїхала поліція, яку викликав Шейко. Журналістка попросила її зафіксувати факт перешкоджання професійній діяльності та написала заяву. Однак в цей час на знімальну групу напали люди, яких, очевидно, покликав керівник філії.

"Поки я пишу заяву, 40 людей, злих, агресивних, вибігають та нападають на оператора і водія знімальної групи, забирають техніку, квадрокоптер, камери, все це кидають", - каже Христина Кришиха.

Завдяки поліції техніку вдалося забрати. Проте надалі за допомогою своїх автомобілів представники заводу заблокували на парковці біля заводу як знімальну групу, так і поліцію.

На місце події приїхав Олег Ситніков, керівник відділу поліції, та дві групи швидкого реагування, але врегулювати ситуацію не вдається – журналісти та поліція заблоковані вже протягом 5 годин.

Нагадаємо, раніше журналісти цієї програми в ході розслідування про скандали навколо компанії "Нібулон" знайшли нерухомість в швейцарському місті Невшатель, яка може належати родині аграрних бізнесменів Вадатурських. Олексій Вадатурський - беззмінний генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон".

Так, під час відвідування будинку в Невшателі журналісти "Стоп корупції" зафіксували таблички з прізвищами Олексія та Світлани Вадатурських.