На Луганщині через вибух постраждала працівниця ритуальної служби

У місті Красний Луч Луганської області через вибух невідомого предмета постраждала працівниця ритуальної служби, 1950 року народження.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Луганській області, надзвичайна подія сталася вчора о 07.00.

Працівниця ритуальної служби, прибувши на роботу, знайшла на вході пакет, який при його огляді вибухнув у неї в руках.

Постраждала госпіталізована до лікарні з травмами рук, стан тяжкий. Проводиться слідство.