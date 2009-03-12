На Луганщині через вибух постраждала працівниця ритуальної служби
15:42, 12 березня 2009Право
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Проводиться слідство
У місті Красний Луч Луганської області через вибух невідомого предмета постраждала працівниця ритуальної служби, 1950 року народження.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Луганській області, надзвичайна подія сталася вчора о 07.00.
Працівниця ритуальної служби, прибувши на роботу, знайшла на вході пакет, який при його огляді вибухнув у неї в руках.
Постраждала госпіталізована до лікарні з травмами рук, стан тяжкий. Проводиться слідство.
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