Чергова пленарна сесія Венеціанської комісії

На своїй черговій пленарній сесії 14 березня 2009 р. Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) Ради Європи серед інших обговорюватиме два питання по Україні:

- Проект висновку (CDL (2009) 034) щодо доповнень до Конституції України , які були надані п. Януковичем та п. Лавриновичем (CDL (2009) 015);

- Проект висновку (CDL (2009) 021) щодо проекту закону, який доповнює Закон про вибори народних депутатів України, наданий п. Портновим та п. Лавриновичем (CDL (2009) 016).

Для отримання більш детальної інформації запрошуємо журналістів звертатися щодо першого проекту висновку - до заступника Секретаря Венеціанської Комісії Томаса Маркерта, (e-mail: thomas.markert@coe.int , сл. тел. +3338841 2140),

стосовно другого проекту висновку - до представника підрозділу з виборів та референдумів Венеціанської Комісії Сергія Кузнєцова ( serguei.kouznetsov@coe.int, сл. тел. +3338841 4860 ).

Бюро інформації Ради Європи в Україні,

тел. +38 044 234 37 78/40 84