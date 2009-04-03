В Україні засновано об’єднання громадян “Захист ошуканих вкладників”

В Україні 2 квітня на загальних зборах громадян було засновано нове об’єднання “Захист ошуканих вкладників”, яке очолив Михайло БРОДСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.БРОДСЬКОГО.

До Ради об’єднання увійшли лідери політичних партій, депутати рад різних рівнів, громадські діячі, серед них депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ, журналіст Віктор ЧАЙКА, а також М.БРОДСЬКИЙ, Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ та Юрій САХНО.

Головна статутна мета об’єднання громадян – захист не лише вкладників банків, але вкладників і кредитних спілок та інших фінансових установ, надання громадянам юридичної та іншої консультативної допомоги.

Голова об’єднання громадян “Захист ошуканих вкладників” М.БРОДСЬКИЙ повідомив, що на другому етапі планується об’єднати усіх зацікавлених громадян в один громадський рух та виробити спільну стратегію дій. “Ми відчуваємо, що НБУ веде недостатній контроль за банками, завдяки чому з фінустанов виводяться гроші, а потім олігархи звертаються до уряду з проханням вирішити банківські проблеми коштом державного бюджету”, - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Він нагадав, що “свого часу режим КУЧМИ репресивними методами блокував роботу банку “Денді”, внаслідок чого також постраждало чимало вкладників”. На думку М.БРОДСЬКОГО, перед громадянами мала б нести відповідальність тодішня адміністрація Президента, але він як власник цього банку розпродав свою нерухомість, і всі до єдиного вкладники отримали належні кошти. Аналогічну схему відповідальності перед українцями голова об’єднання громадян пропонує встановити і нині.

“Нехай олігархи теж продають літаки, свою розкішну нерухомість, у тому числі на Багамах, нехай вони несуть відповідальність за своїми зобов’язання до кінця. І ми цього доб’ємося, ми не потрібно перекладати відповідальність на державу, бо це один з різновидів корупції і відмивання бюджетних коштів. Якщо для наведення порядку потрібно, щоб я прикував себе наручником до дверей НБУ, то я зроблю це”, - заявив М.БРОДСЬКИЙ.