Лідер фракції НУ-НС пропонує ВР терміново долати вето Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить профільні комітети прискорити розгляд пропозицій Президента до законопроектів, які стосуються повноважень Конституційного Суду та експорту електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради.

Він зауважив, що засідання комітетів можна було б провести у середу, щоб повідомити Секретаріат Президента та главу держави про день розгляду Верховною Радою заветованих законопроектів.

Питання щодо необхідності розгляду цих документів порушив лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола МАРТИНЕНКО.

Він нагадав, що законопроект, який стосується експорту електроенергії ВР ухвалила більш як 400 голосами. М.МАРТИНЕНКО зауважив, що Президент не звернув на це увагу, і всі його зауваження мають виключно лобістський характер.

«Тому я пропоную терміново вносити ці законопроекти до порядку денного і долати вето», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент застосував вето до ухваленого 19 березня Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

10 квітня Президент повернув зі своїми пропозиціями до парламенту ухвалений ВР 19 березня закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії».