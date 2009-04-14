Мін’юст висловився проти ініціативи МВС про надання дозволу на придбання громадянами травматичної зброї - Луценко

Міністерство юстиції висловилося проти ініціативи Міністерства внутрішніх справ дати дозвіл громадянам купувати для самозахисту травматичну зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Мін’юст висловив свої заперечення. Працюємо далі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО запропонував Верховній Раді на законодавчому рівні визначити, чи можна населенню купувати травматичну зброю несмертельної дії для самозахисту.

Міністр внутрішніх справ навів статистику: нині в Україні на руках у населення перебуває 820 тисяч одиниць мисливської, вогнепальної, травматичної зброї та газових пістолетів, щороку міліція видає ще 50 тисяч нових дозволів, однак це не призводить до різкого зростання кількості злочинів, у яких фігурує ця зброя. Водночас, на думку міністра, травматичний пістолет в руках законослухняного громадянина допоможе йому захиститись від зазіхань злочинця.