Засуджено водія, який збив рік тому на смерть трьох пішоходів

Суд засудив до 6,5 років позбавлення волі водія, який збив рік тому на смерть трьох пішоходів у Кременчуці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок було винесено Автозаводським районним судом Кременчука сьогодні, 14 квітня. (УНІАН: 5 квітня 2008 року автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого був Леонід НЕФЕДОВИЧ, рухаючись на великій швидкості, збив трьох пішоходів на вул. 60-річчя Жовтня).

Вирок зачитувався впродовж години. Суддя зазначила, що під час судового розслідування не вдалося встановити, чи був водій у стані алкогольного сп`яніння, оскільки є суперечливі дані, а всі сумніви необхідно трактувати на користь обвинуваченого.

Також суд окремою постановою зобов`язав прокуратуру перевірити дії трьох свідків - лікаря-нарколога ПОГОРЕЛОВА, працівника ”швидкої допомоги” ПШЕНИЧНОГО і водія таксі КУЗЬМЕНКА, які підозрюються в наданні свідомо неправдивих свідчень.

Після засідання суду адвокат Л.НЕФЕДОВИЧА Григорій СНЕЖКО, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що у нього з підзахисним розходяться думки з приводу цієї справи. Адвокат вважає, що провину його клієнта не було доведено, але той взяв на себе провину. ”Питання апеляції вирішуватиметься з ним. Якщо він захоче подавати апеляцію, то вона буде, а якщо не захоче, то ні”, - сказав адвокат.