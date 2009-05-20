Страхувальники ”автоцивілки” дістануть доступ до бази даних ДТП Державтоінспекції

З 20 травня всі страхові компанії (СК) України, які є членами Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ), зможуть дістати доступ до бази даних дорожньо-транспортних пригод Державтоінспекції (ДАІ).

Як повідомив заступник генерального директора МТСБУ Іван ГУМІНСЬКИЙ, це необхідно для оперативного отримання інформації про ДТП і прискорення процесу виплат страхових відшкодувань, пише газета «Коммерсант Украина» (№ 81 від 20 травня).

І.ГУМІНСЬКИЙ розповів, що в разі дорожньо-транспортної пригоди співробітники ДАІ обробляють подані учасниками ДТП матеріали і документи. На їх підставі формується картка ДТП, яка вноситься до бази. На основі цієї картки формується інформаційна довідка про пригоду.

Від сьогоднішнього дня СК зможуть безплатно та оперативно одержувати інформацію про ДТП при врегулюванні страхових випадків обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників. Форми довідки з місця пригоди і картки розроблялися три роки, а про намір запровадити нову схему роботи в МТСБУ заявляли ще рік тому.

”Зараз ми хочемо все це відпрацювати на практиці”, - сказав І.ГУМІНСЬКІЙ. Він також повідомив, що в МТСБУ вже надійшли заявки на отримання доступу до бази даних ДАІ від 12 страхувальників з 90 членів.

Очікується, що нововведення прискорить процес виплат страхових відшкодувань потерпілим, але зрозуміти, наскільки схема ефективна, можна буде тільки через один-два місяця. ”Якщо на руках у клієнта є картка, довідка і решта всіх документів, а компанія не виплачує – з такими страхувальниками треба прощатися і просити Держфінпослуг припинити їх ліцензію на цей вид діяльності”, - вважає І. ГУМІНСЬКИЙ.

За даними МТСБУ, у 37 із 90 СК показник рівня врегулювання значно нижчий, ніж у середньому по членах бюро. Десять компаній врегульовують менше 50% справ, а сім компаній – від 18% до 26%. За чотири місяці цього року в МТСБУ вже надійшли 345 скарг на 59 компаній. З них 264 скарги стосуються затягування термінів розгляду справ. Проте самі страхувальники не обіцяють прискорення виплат. ”Якщо не буде зрозуміла причина аварії, розгляд затягне виплати. Якщо ж буде якась фальсифікація, це відразу буде видно, а за цим слідує відмова”, - каже голова наглядової ради СК ”Страхові традиції” Дмитро ГОНЧАРОВ.

На думку голови правління СК ”Аска” Олександра СОСИСА, для поліпшення процесу врегулювання необхідно, щоб при складанні документів чітко визначався винуватець ДТП. ”Якщо в цій базі буде визначений винуватець, тоді це допоможе. А якщо не буде, то страхові компанії чекатимуть рішення суду або для прискорення процесу будуть за матеріалами справи визначати винуватого самі”, – сказав він.