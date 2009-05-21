ГПУ просять заарештувати заступника голови СБУ за прослуховування депутатів

Група народних депутатів від БЮТ звернулася до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням заарештувати заступника голови СБУ Анатолія ПАВЛЕНКА за організацію незаконного прослуховування та спостереження за народними депутатами і політиками.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

А.ПОРТНОВ зауважив, що на підставі довготривалої переписки групи народних депутатів з Генеральною прокуратурою, СБУ та судовими органами «стало зрозумілим, що організатором незаконного прослуховування та зовнішнього спостереження за народними депутатами, державними діячами та політиками став заступник голови СБУ, начальник Головного контррозвідувального управління А.ПАВЛЕНКО».

Народний депутат стверджує, що ця інформація отримана з одного із судових органів.

«Фабулою для фальсифікації оперативно розшукових справ, що стало основою для прослуховування, є підозра політиків у зраді батьківщині. Тому група народних депутатів звернулася до Генпрокуратури з проханням у короткі терміни розслідувати ці факти та застосувати заходи по затриманню і арешту другого після Тиберія ДУРДИНЦЯ співучасника організованого злочинного угруповання Анатолія ПАВЛЕНКА», - сказав А.ПОРТНОВ.