Українці виступають за заборону грального бізнесу - дослідження

Українці виступають за заборону грального бізнесу.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Проблема грального бізнесу в Україні», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Проект Країни» у травні 2009 року.

Так, відповідно до результатів дослідження, переданого УНІАН, негативно ставляться до грального бізнесу 73,4% українців. Нейтральне ставлення до грального бізнесу - у 15,4% опитаних, і лише 5,2% опитаних підтримують цей бізнес – через те, що він дає прибуток в бюджет країни і створює робочі місця.

Більшість українців (88,1%) заявили про те, що ніколи не грають на ігрових автоматах на гроші. Лише іноді роблять це 9,7% опитаних, а 2,2% громадян зізналися в тому, що грають на гроші часто.

Більш як половина українців (59,7%) вважають ігрові автомати загрозою для всіх без винятку громадян. Вбачають в ігрових автоматах небезпеку для «безвольних особистостей» 21,1% громадян України, а 13,4% до «групи ризику» відносять дітей та пенсіонерів.

Негативне ставлення переважна більшість українців (85,7%) має і до людей, які відвідують гральні салони. Зізналися в тому, що самі відвідують такі місця, лише 4,9% громадян, а 2,3% сказали про позитивне ставлення до відвідувачів гральних салонів. Не визначилися з власним ставленням до «гравців» 7,1% опитаних.

Експерти Інституту Горшеніна зазначають, що опитування свідчить про те, що українці виступають за локалізацію грального бізнесу в країні. Так, більш як половина громадян (52,9%) вважають, що цей бізнес треба локалізувати в спеціальних гральних зонах. За те, щоб демонтувати гральні заклади, принаймні поблизу дитячих майданчиків, навчальних закладів та у громадських місцях, виступають 15,1% респондентів. Більш радикальної точки зору дотримуються 29,3% українців, які вважають правильним кроком повну заборону грального бізнесу.

Також переважна більшість українців (81,8%) схвально ставиться до закону Верховної Ради від 13 травня 2009 року, який забороняє гральний бізнес в Україні до прийняття спеціального законодавства. Не підтримують цей закон 15,8% громадян, і лише 2,4% опитаних не визначились зі своїм ставленням до цього закону.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування «Проблема грального бізнесу в Україні» з 24 по 26 травня 2009 року у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.