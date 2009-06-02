За приховування подвійного громадянства українцям хочуть давати 5 років

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за приховування факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого громадянства)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 235 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Запропонованим законопроектом пропонується закріпити в галузевому законодавстві України про громадянство положення щодо встановлення юридичної відповідальності будь-яких осіб за його порушення, а не тільки посадових і службових, як це передбачено сьогодні.

Крім того, пропонується доповнити чинний Закон нормою про те, що обов’язок громадянина України - повідомити про факт набуття або перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави (держав).

Громадянин України, який перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або держав на момент набуття чинності цією нормою, а так само громадянин України, який набуває громадянство (підданство) іншої держави або держав, зобов’язаний протягом тридцяти календарних днів письмово повідомити про це будь-який з державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

Моментом початку відліку терміну повідомлення про факт перебування або набуття громадянства (підданства) іншої держави (держав) є відповідно день набуття чинності цією нормою або день набуття громадянства (підданства) іншої держави (держав).

За неповідомлення протягом встановленого законом терміну будь-якого з державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, про факт перебування або набуття громадянства (підданства) іншої держави (держав) громадяни України нестимуть встановлену законом відповідальність.

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Неповідомлення протягом встановленого законом терміну громадянином України будь-якого з державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, про факт перебування або набуття громадянства (підданства) іншої держави (держав), – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.