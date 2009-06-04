Завтра Печерський райсуд розглядатиме кримінальну справу проти мера Ніжина

Завтра, 5 червня, Печерський районний суд Києва вкотре розглядатиме кримінальну справу, порушену стосовно мера міста Ніжин Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

У прес-службі нагадали, що мера Ніжина було затримано працівниками Держслужби боротьби з економічною злочинністю під час отримання хабара у сумі 20 тисяч доларів США, ще 40 тисяч він одержав раніше.

Як стало відомо, депутати Ніжинської міської ради звернулися до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з листом, у якому висловлюють занепокоєння з приводу можливого виправдання міського голови, затриманого за одержання хабарів в особливо великих розмірах.

”Стало відомо, що міського голову буде виправдано, і він повернеться на посаду”, - йдеться в офіційному зверненні до керівника силового міністерства.

Депутати зазначають, що ”здавалося б, все ясно і посадовець повинен відповідати перед законом. ...Але низка подій перетворила ситуацію у надзвичайну і судом було прийнято рішення про його звільнення під підписку про невиїзд”.. Таку ситуацію його автори характеризують як ”наругу над усіма нормами утримання людей, які порушили закон”.

Заданими депутатів міськради, лише у Києві мер Ніжина має вісім квартир. І хоча, як зазначають у міськраді, він стверджує, що помешкання належать його однофамільцям, документів, які це підтверджували б, мер не надає.

Як повідомляв УНІАН, мера Ніжина Михайла ПРИХОДЬКА було затримано «на гарячому» у грудні 2008 року. Зловмисник вимагав та отримав хабара в розмірі 20 тис. доларів США від підприємця за надання дозволу на приватизацію банно-оздоровчого комплексу.

Загалом правоохоронці задокументували отримання ним хабарів на загальну суму 60 тис. доларів.

Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Стосовно міського голови Печерським райсудом Києва було обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Проте після цього рішеннями судів його двічі звільняли під підписку про невиїзд, а один раз - під заставу у 17 тис. грн.