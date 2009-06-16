Ющенко підпише закон щодо утримання апарату ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, швидше за все, підпише Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

Таку думку висловив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ у коментарі телеканалу «1+1», який цитується прес-службою Президента.

«У першу чергу Президент буде приймати рішення щодо підписання закону про зміни до держбюджету, враховуючи те, що цим законом вирішуються важливі соціальні питання. Наприклад, суттєво збільшується фінансування видатків для придбання інсуліну», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада України прийняла Закон ”Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2009 рік” та деякі інші закони України”, що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр.

Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року.

При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн.

Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі ”Будинок-музей Т.Г.Шевченка” – 22,5 млн. грн.

Але після того як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити також на утримання свого апарату, збільшивши фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності нардепів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсяг 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.