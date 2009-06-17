Порушено кримінальну справу за захоплення Запорізького міськвиконкому

У Запорізькій області міліція порушила кримінальну справу за фактом захоплення будівлі виконкому Енергодарської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з офіційним повідомленням прокуратури Запорізької області, кримінальну справу порушено Енергодарським міськвідділом міліції за статтею 341 Кримінального кодексу України - ”Захоплення державних або громадських будівель чи споруд”.

Підставою для порушення кримінальної справи, за даними прес-служби прокуратури Запорізької області, стало те, що 11 червня ”о 8.45 до службового кабінету мера Енергодара зайшов екс-мер Енергодара з групою невідомих і почав вимагати від чинного мера складення повноважень, пояснюючи свої дії тим, що сам має намір зайняти посаду міського голови”.

”Висловлюючи дану вимогу, Іван МОРЩАВКА (екс-мер Енергодара - УНІАН) перебував у кабінеті Олександра КУЛІБОВА (чинний мер Енергодара - УНІАН) до 15.45 і залишив приміщення тільки після переконливих вимог представників Запорізької ОДА і ГУ МВС України в Запорізькій області”, - повідомили в облпрокуратурі, відзначивши, що дані факти знайшли підтвердження під час дослідчої перевірки, проведеної після надходження в міліцію заяви з інформацією про захоплення мерії від нинішнього міського голови Енергодара.

”Хід слідства у справі прокуратурою області взято на контроль”, - заявили в Запорізькій облпрокуратурі.

Довідка УНІАН. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд” передбачає покарання від арешту на строк до 6 місяців до обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.