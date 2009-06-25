Обрання Кивалова, Портнова і Шаповала членами ВРЮ називають незаконним

Українське юридичне товариство вважає нелегітимним проведення ІІІ-го Всеукраїнського з`їзду представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ, який обрав Сергія КИВАЛОВА, Андрія ПОРТНОВА і Володимира ШАПОВАЛА членами Вищої ради юстиції.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Українського юридичного товариства Олег БЕРЕЗЮК.

За його словами, з`їзд, проведений в Одесі 30 травня 2009 року, був скликаний з порушеннями. Він повідомив, що з`їзд проводила приватна організація - Рада юридичних вищих навчальних закладів і наукових організацій, - а, на думку Українського юридичного товариства, приватна організація, за своєю правовою природою і статусом, не може виконувати організаційну функцію з реалізації конституційних повноважень щодо формування такого державного органу як ВРЮ.

Так само, О.БЕРЕЗЮК зазначив, що на з`їзд не були запрошені провідні українські юридичні вузи, зокрема Київський національний університет імені Шевченка, юридичний факультет Львівського університету, Харківська юридична академія.

О.БЕРЕЗЮК підкреслив, що саме це стало причиною звернення Українського юридичного товариства до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням не приводити до присяги обраних на цьому з`їзді членів ВРЮ. У той же час він висловив жаль, що це звернення було проігнороване і 11 червня А.ПОРТНОВ, В.ШАПОВАЛ і С.КИВАЛОВ були приведені до присяги. Він не виключив судових звернень з цього приводу.

У той же час присутні на прес-конференції член Вищої ради юстиції Володимир КОЛІСНИЧЕНКО і академік Віктор БАСАЙ підкреслили, що з`їзд проходив на законних підставах.

Вони розповіли, що організація з`їзду проходила на підставі ініціатив 27 обласних і міських конференцій, кожна з яких була представлена делегацією, що складаються з провідних учених-юристів – ректорів, деканів, академіків і професорів України. І всі вузи, які хотіли взяти участь у конференціях, передуючих з`їзду, зробили це. При цьому, В.КОЛІСНИЧЕНКО продемонстрував протест Генеральної прокуратури на наказ міністра освіти і науки України від 17 березня цього року про проведення такого з`їзду. Генпрокуратура в своєму протесті на рішення Міносвіти провести з`їзд підкреслює, що в 2003 році Всеукраїнський з`їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових організацій створив Раду юридичних вищих навчальних закладів і наукових організацій, на яку і поклав функцію організації таких з`їздів надалі. Так само В.КОЛІСНИЧЕНКО зазначив, що міністр скасував свій наказ 11 червня 2009 року.