Хабар депутату - це не зовсім хабар

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що затримання минулого тижня депутата міськради від Партії регіонів Сергія СМОЛЬЯНІНОВА при отриманні хабара за нібито вирішення земельних питань носить провокаційний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив сьогодні журналістам на спеціально зібраному брифінгу у перший робочий день після своєї відпустки.

На думку В.САРАТОВА, операція по затриманню «здійснювалася вкрай негідно». «За Конституцією є таке поняття, як презумпція невинності. Є таємниця слідства. Коли прозвучало прізвище депутата, це свідчить про те, що з самого початку зробили злочинцем депутата, образили всіх його родичів, всіх тих, хто його знає, хоча факт злочину може визнати тільки суд», – сказав голова міськради.

Він також повідомив, що жоден депутат міськради – у тому числі й голова – не «може ухвалити ніякого рішення із земельних питань самостійно».

Крім того, В.САРАТОВ вважає, що стосовно С.СМОЛЬЯНІНОВА «термін «хабар» не може бути застосований, оскільки він уживається тільки по відношенню до посадовця». «Депутат не є посадовцем, він працює на громадських засадах, відповідно, термін “хабар” стосовно нього не може бути вжитий. Тим більше, там йде мова про службове становище. Службового становища у нього немає: він працював в апараті міськради, але вже рік не працює», – сказав голова міськради.

У той же час В.САРАТОВ зазначив, що особисто для нього і депутатів те, що відбулося є надзвичайною подією. У зв`язку з цим він не виключає, що на сесійному засіданні буде створена тимчасова слідча комісія «з метою надання максимального сприяння слідству для встановлення істини». Крім того, завтра дану ситуацію планується обговорити на засіданні президії міськради, повідомив голова.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня співробітники СБУ затримали депутата Севастопольської міськради від Партії регіонів Сергія СМОЛЬЯНІНОВА при отриманні 55 тис. доларів хабара.

У прес-центрі прокуратури Севастополя повідомили, що «стосовно депутата Севастопольської міської ради порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання до 12 років позбавлення волі. Хабарник затриманий на місці злочину після отримання 55 тисяч доларів США за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 4 га в межах Севастополя».