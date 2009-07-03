АМК оштрафував компанії «Воля-Кабель», КТМ і ІВК

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії «Воля-Кабель», КТМ («Київські телекомунікаційні мережі») і ІВК на 1 млн. грн. кожну.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив сьогодні Антимонопольний комітет України (АМК).

За результатами перевірок Антимонопольний комітет встановив, що «Воля-Кабель» використовує механізм ціноутворення, який створює умови для штучного завищення тарифів на надання послуг кабельного телебачення. Зокрема, за даними АМК, тоді як споживчі ціни, згідно з індексом інфляції в Україні в період з 1 січня 2008 року по 1 лютого 2009 року, в галузі зв`язку зросли на 25,8%, тариф на послугу «Воля-Кабель» в соціальному цифровому пакеті «Україна» в 2009 році збільшився на 33,3% порівняно з тарифом у 2008 році. Крім того, тариф «Воля-Кабель» на надання послуги в аналоговому форматі у період з 1 січня 2008 по 1 листопада 2008 року зріс на 34,5%, тоді як зростання споживчих цін за цей період становило 18%.

Таким чином, на думку Антимонопольного комітету, тарифи компанії «Воля-Кабель» росли більшими темпами, ніж споживчі ціни в цілому по Україні.

Крім того, АМК з`ясував, що «Воля-Кабель» закладає в тарифи витрати, не пов`язані з наданням відповідних послуг.

Причиною залучення як відповідачів компаній ІВК і КТМ стало те, що «Воля-Кабель», ІВК і КТМ зв`язані відносинами контролю і визнаються єдиним суб`єктом господарювання.

Окрім накладення штрафу, компанія «Воля-Кабель» рішенням Антимонопольного комітету одноголосно визнана монополістом на ринку програмної послуги. Дане рішення Антимонопольний комітет обгрунтовує тим, що 84% споживачів програмної послуги обслуговує саме ця компанія.

За словами виконуючого обов`язки голови Антимонопольного комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА, зловживаючи монопольним становищем, компанія «Воля-Кабель» встановила «економічно необгрунтовані тарифи, які торкнулися тисяч і тисяч киян». Він зазначив, що комітет пропонував «Волі-Кабель» і пов`язаним з нею компаніям знизити тарифи, але вони не пішли на це, тому до цих трьох суб`єктів застосований штраф у розмірі 1 млн. грн.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що АМК вимагатиме зниження тарифів компанії «Воля-Кабель». «До якого рівня – це буде рішенням суб`єкта. АМК не втручається в економічну діяльність компанії», – сказав він.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, комітет очікує на «адекватні кроки від суб`єктів». «Якщо вимоги Антимонопольного комітету не будуть виконані, то їм загрожує нове розслідування і нові санкції», – сказав він.

Разом із тим, як повідомив у коментарі журналістам генеральний директор компанії «Воля-Кабель» Андрій МЕТЕЛЬСЬКИЙ, у компанії вважають, що Антимонопольний комітет не проводив належного розслідування з даного питання. «Ми бачимо упереджені звинувачення», – сказав він.

Також А.МЕТЕЛЬСЬКИЙ повідомив, що «Воля-Кабель» має намір оспорити дане рішення АМК у судовому порядку після того, як одержить його письмово.

Термін судового опротестування становить 2 місяці від дня отримання суб`єктом письмового рішення АМК.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським провайдером і надає комплекс сучасних телекомунікаційних послуг – кабельне цифрове телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, відео-на-запит, голосовий зв`язок, а також послуги найбільших в Україні дата-центрів.