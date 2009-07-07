СБУ не має інформації про виїзд Лозінського за кордон

Служба безпеки України не має інформації про те, що колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, який звинувачується у нанесенні Валерію Олійнику тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті, міг виїхати за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, відповідаючи на питання журналістів

«Ми не виключаємо (що В.ЛОЗІНСЬКИЙ міг залишити Україну – УНІАН). Ми працюємо на території нашої держави і продовжуємо заходи (з розшуку В.ЛОЗІНСЬКОГО). Немає інформації про його виїзд за кордон», - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що на сьогодні свідки з боку загиблого у цій справі доставлені до Генпрокуратури, де дають покази.

При цьому він зауважив, що злочин розкрито, не виключивши, що найближчим часом Генеральна прокуратура оприлюднить результати розслідування.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув 16 червня внаслідок сутички з колишнім народним депутатом В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області.

За цим фактом Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого”

6 липня Печерський райсуд столиці обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому начальнику Голованівського райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКОМУ та екс-прокурору Голованівського району Євгену ГОРБЕНКУ.