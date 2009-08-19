Чиновникам КМДА світить до 10 років ув’язнення – Андрієвський

Київські посадовці, що перевищують свої повноваження, можуть бути покарані позбавленням волі до 10 років. Про це в ефірі КДРТРК заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи рішення КМДА про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві.

«Згідно з частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України за перевищення повноважень посадові особи можуть бути покарані до 10 років позбавлення волі. Пан Голубченко, як представник виконавчої гілки влади, не мав жодного права одноосібно підписувати рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Отже, з його боку це нахабне перевищення повноважень, за яке він має понести відповідальність», - зазначив опозиційний політик.

Як зауважив Дмитро Андрієвський, приймати рішення щодо цін і тарифів може виключно виконком міської ради, якого взагалі немає, оскільки після виборів у 2008 році він так і не був створений.

«Треба змінювати владу в Києві. До тих пір, поки буде працювати команда Черновецького, це буде постійно відбуватися. Ми пам’ятаємо, що він постійно збільшує то ціну на транспорт, то ціну на хліб, то вже неодноразово на житлово-комунальні тарифи. Щоб це не повторювалося, має прийти нормальна, професійна влада», - наголосив депутат.

У свою чергу заступник голови УСелДП з юридичних питань, заслужений юрист України, депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Валерій Карпунцов наголосив, що постанова Кабміну забороняє здійснювати нарахування за новими тарифами.

«Є ухвала окружного адміністративного суду міста Києва, якою зупинено дію розпоряджень про підвищення тарифів. Але, незважаючи на це, платіжки штампують і надсилають громадянам. Безпосередньо, можна було б з першого моменту, з першої платіжки порушувати кримінальну справу за самоуправство, за перевищення влади і зловживання службовим становищем і притягати до кримінальної відповідальності», - заявив депутат.