Знайдені фрагменти кісток черепа належать Гонгадзе

Українські експерти встановили, що фрагменти кісток черепа, знайдені на місці, вказаному Олексієм ПУКАЧЕМ, належать вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат удови Г.Гонгадзе Мирослави Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Частину досліджень уже проведено, вони підтвердили, що виявлений череп походить від тіла Георгія Гонгадзе. Попереду – експертиза ДНК, яку має провести зарубіжна експертна установа за участю українських експертів. Найімовірніше, цю експертизу проводитимуть у США,» - сказала вона.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня вранці в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».

29 липня фахівці почали проводити експертизу для ідентифікації останків черепа, який може належати Г.Гонгадзе. Як відзначили в Генпрокуратурі, ці дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.