З України до Грузії депортували затриманого в Сумах «злодія в законі»

Співробітники Сумського міського управління міліції депортували до Грузії 67-річного кримінального авторитета ГІВІ і його 30-річного спільника, затриманих 19 серпня в Сумах.

Про це УНІАН повідомив начальник сектору з питань зв`язків з громадськістю Сумського міського управління Головного управління МВС України в Сумській області Володимир КУЗЬМЕНКО.

«Їх видворено за рішенням окружного адміністративного суду Сумської області», - сказав В.КУЗЬМЕНКО.

За його словами, двох громадян Грузії 31 серпня о 6.00 спецмашиною і під конвоєм відправили до Борисполя, де близько 13.00 літаком вони вилетіли до Грузії.

Ще двоє громадянин Грузії, причетних до кишенькових крадіжок і пограбування в Сумах, перебувають під вартою. Щодо них порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, четверо громадян Грузії, підозрюваних у скоєнні злочинів, співробітники міліції затримали в Сумах 19 серпня.

За словами першого заступника начальника Сумського міського управління міліції Вадима ЛЕОНТЬЄВА, вони прибули до України близько двох місяців тому і впродовж червня-липня здійснили в Сумах декілька кишенькових крадіжок і пограбування дівчини.

«Ми припускаємо, що, проживаючи якийсь час у Сумах, підозрювані здійснювали кримінальні рейди й до інших міст - Києва, Харкова. Під час обшуку у затриманих виявлені гаманці, сумки, мобільні телефони, цифрова фотокамера, в якій залишилися фото власника й види Києва», - повідомив В.ЛЕОНТЬЄВ.

Він відзначив, що 67-річний ГІВІ, який 42 роки провів у місцях позбавлення волі і відомий як «злодій у законі» ще з часів СРСР, прибув до України для координації грузинських кримінальних течій, які спеціалізуються на кишенькових крадіжках і крадіжках з автомобілів.