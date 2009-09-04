Яценюк пропонує заборонити приватизацію на період кризи

Народний депутат України, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді України проект постанови “Про мораторій на приватизацію державних та комунальних підприємств (до прийняття Державної програми приватизації на 2008-2012 роки)”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, даним проектом пропонується ввести мораторій на приватизацію державних та комунальних підприємств до прийняття Державної програми приватизації на 2008-2012 роки.

А.ЯЦЕНЮК пропонує парламенту ухвалити такий документ з метою недопущення приватизації підприємств державної та комунальної форми власності за заниженою ціною у зв’язку з фінансово-економічною кризою в Україні. Політик вважає необхідним збереження контролю держави і територіальної громади над цими об’єктами для отримання стабільного доходу у відповідні бюджети та запобігання масовому безробіттю.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції в Києві А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогоднішня політика уряду щодо приватизації нагадує йому 2005 рік. «Тоді під красивими політичними гаслами продали «Криворіжсталь». Нагадаю, за неймовірні кошти – 4 мільярди доларів, які за три місяці були спущені в пісок», - сказав він.

За його словами, “те саме відбудеться зараз”. “Об’єкти державної власності розпродаються урядом перед президентською кампанією. Тільки задля того, щоб утримати електоральні рейтинги і для того, щоб забезпечити фінансування своєї передвиборчої кампанії”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він заявив, що не дозволить в період кризи за безцінь продавати стратегічні об’єкти, яких в Україні залишилось стільки, що на пальцях можна перерахувати. «Мене дивує в цьому плані позиція Президента, який зобов’язаний не просто на словах, але й на ділі бути гарантом Конституції. Він має всі конституційні підстави для того, щоб зупинити дію актів Кабінету міністрів про неконституційну приватизацію цих об’єктів. Нам скоро вже не буде що продавати, ми всю країну продали», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«В часи економічної кризи банкрут допродує майно. Це означає тільки одне: нікого не обходить доля країни», - підкреслив лідер «Фронту змін».

Прогнозуючи долю свого проекту постанови, він сказав: «Я думаю, ми побачимо реальне політичне лице всіх фракцій, які проголосують за відповідну постанову».