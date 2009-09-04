Службового розслідування щодо Кощинця не проводилося

Головне управління Державної служби України не провадило службового розслідування щодо колишнього керівника Державного департаменту з питань виконання покарань Василя КОЩИНЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління Держслужби Тимофій МОТРЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«Уряд не звертався до нас з таким дорученням. Ми не маємо відношення до призначення керівників в центральних органах виконавчої влади. Ми даємо висновок лише в тому разі, якщо керівництво звертається до нас, вважаючи необхідним одержати наш висновок», - сказав Т.МОТРЕНКО.

При цьому він наголосив, що національне законодавство не вимагає обов`язкового висновку Головного управління Державної служби.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 12 серпня ухвалив рішення про звільнення В.КОЩИНЦЯ з посади голови Державного департаменту з питань виконання покарань.

19 серпня уряд призначив Олександра ГАЛІНСЬКОГО головою Державного департаменту з питань виконання покарань.

Звільнити В.КОЩИНЦЯ вимагали правозахисники. Вони заявляли, що «керівництво української пенітенціарної системи не справляється з покладеними на нього законом завданнями із забезпечення безпеки і збереження здоров`я засуджених, їх перевиховання і соціальної реабілітації».