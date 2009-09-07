У кримінальній справі Ратушняка призначено дві експертизи

У кримінальній справі, порушеній стосовно мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА через інцидент з активісткою громадської ініціативи «Фронт змін», призначено дві експертизи: судово-медичну та лінгвістичну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив прокурор Закарпатської області Юрій БЕНЦА. Він бере участь у 14-й щорічній конференції та загальних зборах Міжнародної асоціації прокурорів, що проходитиме у столиці з 7 по 10 вересня.

У свою чергу, відповідаючи на уточнююче питання журналістів, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО дав зрозуміти, до лінгвістична експертиза має встановити, чи містяться у висловах С.РАТУШНЯКА на адресу лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА елементи антисемітизму.

«Призначені експертизи. Отримаємо їх (результати – УНІАН) і тоді будемо рухатися далі у кримінальній справі в залежності від висновків, які нададуть нам експертизи», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу «Фронту змін», 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК скоїв напад на 21-річну активістку громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку і численні забої.

Окрім того, мер Ужгорода назвав лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», який плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю», чим породив гостру критику з боку єврейської громади України.

Прокуратура Закарпатської області порушила стосовно С.РАТУШНЯКА справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (хуліганство), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 161 (порушення рівноправ`я громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії).