Депутатів відправлять в неоплачувану відпустку на час виборів?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сьогодні pареєстрував проект постанови, яким пропонується народним депутатам на час президентської кампанії піти у неоплачувану відпустку.

Проект постанови «Про порядок роботи Верховної Ради України на час проведення передвиборної кампанії по виборах Президента України» є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, проектом постанови пропонується усі тижні, які раніше передбачалося провести у пленарному режимі, замінити на роботу депутатів з виборцями.

Пропонується, аби депутати працювали з виборцями 19-23 та 26-30 жовтня, 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 листопада, 30 листопада - 4 грудня та 7-11 і 14-18, 21-25, 28-31 грудня, а також 4-8 та 11-15 січня 2010 року.

Проектом також передбачається запропонувати народним депутатам на час кампанії по виборах Президента України взяти відпустку без збереження заробітної плати.

У пояснювальній записці до проекту постанови М.ТОМЕНКО зауважив, що, аналізуючи досвід попередніх виборчих кампаній, можна констатувати, що ефективність роботи парламенту в цей період є досить низькою.

«Верховна Рада України стає безплатним агітаційним майданчиком для політичних сил та їхніх кандидатів… Такий стан справ може призвести до дискредитації як самої Верховної Ради, так і парламентаризму та країни в цілому», - зауважив віце-спікер.