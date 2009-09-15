КС визнав повністю неконституційним закон про тимчасові слідчі комісії парламенту

Конституційний Суд України визнав повністю неконституційним закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення у справі за конституційним поданням Президента оприлюднив сьогодні голова КС Андрій СТРИЖАК.

У своєму поданні глава держави вказував, що після подолання парламентом вето і не підписання Президентом України закону його опублікування має здійснювати голова Верховної Ради України за підписом, спеціально поставленим для цього.

Розглядаючи положення частини 4 статті 94 Конституції України щодо офіційного оприлюднення і опублікування закону за підписом голови ВР, Конституційний Суд враховував правові позиції, викладені в його рішеннях від 7 та 14 липня 2009 року, згідно з якими, у разі прийняття ВР закону повторно проти нього було застосовано право вето, офіційному оприлюдненню та опублікуванню підлягає саме повторно прийнятий закон з датою його повторного прийняття.

Оскаржений у конституційному поданні закон був офіційно опублікований за датою його першого прийняття 15 січня 2009 року, а не повторного розгляду – 3 березня 2009 року та без підпису голови ВР.

«Отже, відсутність під текстом закону, прийнятого за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису голови ВР, є порушенням встановленої частиною 4-ю ст. 94 Конституції України процедури набрання ним чинності, що, відповідно до частини 1 ст. 152 Конституції України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю», - говориться в рішенні суду.

Закон, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення. Рішення КС є обов’язковим до виконання, остаточним, і не може бути оскарженим.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року парламент прийняв закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето глави держави на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

26 березня до КС надійшло конституційне подання Президента України щодо конституційності закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».