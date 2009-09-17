ООН долучиться до проведення Всеукраїнського тижня права

Фахівці з прав людини Організації Об‘єднаних Націй будуть залучені до організації та проведення Всеукраїнського тижня права, який відбуватиметься в Україні з 7 по 13 грудня 2009 року.

Відповідної домовленості було досягнуто у ході робочої зустрічі представників Міністерства юстиції України з представником Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини Врежею АТЕБЕКЯНОМ, який перебуває в Україні з робочим візитом, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

У ході зустрічі було обговорено питання співпраці між зацікавленими агенціями ООН та Міністерством юстиції в рамках проведення в Україні у 2009 році Всеукраїнського тижня права, зокрема у напрямку правової освіти.

Серед іншого, мова йшла про можливість спільного оформлення тематичних інформаційних стендів про права людини в територіальних управліннях юстиції; організацію семінарів-тренінгів з прав людини для спеціалістів відділів правової освіти органів юстиції; проведення спільних прес-конференцій та брифінгів з правоосвітньої тематики.

Також досягнуто домовленостей щодо залучення фахівців з прав людини ООН до роботи у спільній робочій групі з розробки національної стратегії та плану дій другої фази Світової програми освіти в галузі прав людини, що розпочинається з 1 січня 2010 року.

***Всеукраїнська акція «Тиждень права» отримала статус державного заходу у 2008 році. З нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини Указом Президента України встановлено започаткувати проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.