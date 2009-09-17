Луценку не допомагають у розслідуванні справ про фінансові махінації

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що ні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, ні керівництво Національного банку не надають реальної допомоги правоохоронцям у розслідуванні справ за фактами фінансових зловживань у комерційних банках в умовах кризи.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Коммерсант-Украина» №156 від 17 вересня 2009 року.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що, на його погляд, у нашій банківській системі відбувалися і відбуваються три взаємопов`язані процеси, які можна кваліфікувати як найбільші в історії незалежної України фінансові шахрайства. За його словами, це стаття, підслідна МВС, тому порушені кримінальні справи саме за фактом фінансового шахрайства.

Перший процес, підкреслив міністр, - розграбування банківських установ власниками або керівництвом комерційних банків. Другий – зловживання з боку НБУ в ході підготовки рішень про рефінансування комерційних банків. І третій – непрозорі валютні аукціони, що приводять до спекулятивних операцій і падіння гривні, яким слідству ще належить дати правову оцінку.

«Перший процес ми чітко зафіксували, другий зараз вивчається під час допитів керівництва Нацбанку, а третій ще попереду. На жаль, під час розслідування правоохоронні органи стикаються з категоричним небажанням ні Президента Віктора ЮЩЕНКА як особи, якій підкоряється керівництво Нацбанку, ні керівництва НБУ надавати хоч якусь допомогу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Міністр зазначив, що на будь-які запити МВС одержує єдину відповідь: ”Це банківська таємниця”.

Крім того, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, впродовж тривалого часу правоохоронцям категорично відмовляються надавати інформацію про дати, обставини і результати валютних аукціонів, які проводить НБУ.

У той же час міністр відмовився назвати банки, при рефінансуванні яких МВС встановило порушення закону. «Тут є нюанси... Я схильний умовчувати назви банків, адже в деяких змінилися власники, призначені нові керівники, і, очевидно, негативна реклама їм не потрібна. Тому, кажучи про банки, я використовуватиму першу букву його назви. На таких умовах я готовий розповісти про типові приклади правопорушень у цій сфері», - сказав він. Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що керівництво банку, наприклад ”Р”, видає кредит на суму 1,75 млрд. грн. під заставу однієї-єдиної земельної ділянки площею 113 га на околиці Київської області, яка регулярно є предметом застави у 16 різних позичальників. Потім керівництво цього банку дозволяє вивести цю земельну ділянку зі своєї застави і віддати в іпотечну заставу іншому комерційному банку, в якому, очевидно, була задумана така ж схема. Потім починається процес рефінансування – і легендарна земельна ділянка, помножена на 16 договорів іпотеки, стає заставою для отримання ще 2 млрд. грн., які виділяє Нацбанк.

«Питання: де були посадовці НБУ, які уповноважені здійснювати нагляд і контроль за банками? Виходить, що всі ці процеси для них були абсолютно прозорими. Не може бути, щоб хтось не бачив, що в одному з найбільших банків країни одна і та сама земельна ділянка 16 разів була предметом застави. А хто з Нацбанку відповість за те, що ця ж легендарна ділянка стала заставою для 2 млрд. грн. фінансування?», - спитав Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, зазначив він, є ще більш вражаючий приклад – з банком ”Є”. Він також має в іпотечній заставі земельну ділянку площею 20 га в Обухівському районі Київської області, на території Старобезрадицької сільради – відомій в Україні місцевості (у селі Нові Безрадичи розташований будинок Президента Віктора ЮЩЕНКА - Ъ). Під нього також були одержані сотні мільйонів кредиту. «А ось у мене інформація Держкомітету із земельних ресурсів: цієї ділянки не існує. І знову питання: чому керівництво Нацбанку, яке потім цьому, вже розграбованому, банку, видало 500 млн. грн. рефінансування, не спромоглося перевірити заставу вже під свої кредити? За оперативними даними, ці кошти тут же були перераховані на рахунки фіктивних фірм-одноднівок і переведені у готівку», - сказав міністр. Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що банк ”Д” взагалі видавав кредити без застави.

За його словами, з правоохоронними органами співпрацює нове керівництво цих банків, і саме від них надходить дана інформація. «Нацбанк ніколи не сприяв нам у відкритті завіси банківської таємниці, навіть у таких волаючих випадках. Зараз ми встановили осіб, відповідальних за фінансові махінації в колишньому керівництві комерційних банків, і проводимо слідчі дії, що передбачають проведення величезної кількості експертиз. А це робота, щонайменше, на півроку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, МВС зараз перебуває на етапі встановлення того, хто сприяв вчиненню цих злочинів своєю бездіяльністю, невиконанням своїх прямих посадових обов`язків. «Це, очевидно, посадовці Національного банку. У разі їх встановлення, безумовно, справу можна буде кваліфікувати за статтею про посадові злочини – і матеріали для порушення кримінальної справи будуть направлені в органи прокуратури», - сказав він.