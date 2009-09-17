Осуджено іноземця за переправлення осіб через кордон України

Святошинським районним судом Києва до 4 років позбавлення волі засуджено 33-річного громадянина Афганістану за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління СБУ в Києві та Київській області, встановлено, що засуджений координував діяльність злочинного угруповання, яке організувало підпільний канал переправлення нелегальних мігрантів з азійських країн до Євросоюзу. На території Росії, України та Словаччини зловмисники орендували помешкання для переховування нелегалів та розробляли маршрути перетину державних кордонів, минаючи контрольні пости. За кожного мігранта, переправленого до Європи, злочинці отримували від 12 до 15 тис. дол.

У лютому ц.р. 33-річного громадянина Афганістану та 16-х азійських нелегалів оперативники СБУ затримали у Святошинському районі столиці.

Загалом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розслідується 20 кримінальних справ, за якими до відповідальності притягаються організатори каналів транснаціональної міграції. Завдяки цій роботі припинено функціонування 4 сталих маршрутів нелегального переправлення осіб через державний кордон України.