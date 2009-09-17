Ющенко призупинив конкурс з приватизації ОПЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод”.

Текст відповідного указу від 17 вересня № 747/2009 розміщено на сайті глави держави.

Своє рішення Президент мотивує тим, що це положення постанови уряду суперечить п. 24 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і постанові Кабміну від 23 грудня 2004 року № 1734 «Про затвердження переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави», якими за ОПЗ закріплюється статус об`єкту, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

«За відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному рівню розвитку суспільних відносин, (це рішення уряду - УНІАН) не відповідає інтересам національної безпеки у сфері приватизації», - говориться в указі Президента.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення.

За даними ФДМУ, з початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, до Антимонопольного комітету звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення про участь в конкурсі з його приватизації.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.