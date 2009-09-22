Арештували керівників двох кредитних спілок

Прокуратура Черкаської області затримала заступника голови правління кредитної спілки “Імперія” та голову правління кредитної спілки “Федерація”. В розшук оголошено голову правління кредитної спілки “Імперія”.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛОКТІОНОВА.

За її словами, прокуратура Черкаської області впродовж 2009 року порушила кримінальні справи за фактом привласнення грошових коштів службовими особами кредитних спілок “Імперія”, “Експресія”, “Федерація”, “Фортеця”, “Добрі Гроші”, які зараз розслідуються. У ході досудового слідства проведено ряд експертиз, вжито заходів зі встановлення бухгалтерських документів. Як постраждалих допитано вкладників кредитних спілок та визнано їх цивільними позивачами, зазначила прес-секретар прокурора.

Завершено розслідування кримінальних справ щодо кредитних спілок “Берегиня”, “Капітал”, “Український кредит”, “Весна” та “Джерело”, справи направлено до суду.