У Закарпатті з початку року під час навчального процесу травмовано 28 дітей

У Закарпатті під час навчального процесу травмовано 28 дітей.

Про це УНІАН повідомила старший помічник прокурора Закарпатської області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Наталія КУЗАН.

За її словами, такі дані перевірок, проведених за дорученням прокурора Закарпатської області Юрія БЕНЦИ в органах освіти щодо створення безпечних умов для розвитку дітей під час навчання і відпочинку. Результати такі: від початку року, за даними обласного управління освіти і науки облдержадміністрації, під час навчального процесу травмовані 28 дітей.

Найбільше травмованих у Хустському районі Закарпаття – аж 10, Рахівському та м. Ужгороді.

Н.КУЗАН розповіла, що цього року вже порушено кримінальну справу стосовно вчителя одного з навчально-виховних закладів області за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. «Під час прогулянки, вчитель недогледіла дітей і один з них впав з драбини. Дитина отримала травми, які потребували хірургічного втручання. Подібний випадок стався і в одному з дошкільних закладів області, де малолітня дитина, залишена без нагляду, при падінні отримала травми голови і була доставлена у травматологічне відділення райлікарні», - повідомила старший помічник прокурора.

Як вона додала, перевірки засвідчили, що керівниками деяких освітянських установ не дотримуються вимоги чинного законодавства при розслідуванні нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах. Найбільше незареєстрованих випадків травмування дітей прокурори виявили у містах Берегове і Мукачеве та у Тячівському районі.

На усунення виявлених порушень прокуратурою області вжиті відповідні заходи й особи, винні у вказаних порушеннях, притягнуті до відповідальності, стверджує помічник прокурора.