Луценко піариться на двох полковниках, затриманих за хабарництво

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО має намір звернутися до Генеральної прокуратури з тим, щоб вона надала належну оцінку діям двох полковників Управління боротьби з економічною злочинністю МВС України у Донецькій області, які були днями затримані за хабарництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я особисто буду звертатися до Генеральної прокуратури дати їхнім діям належну оцінку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр запевнив, що незалежно від того, яке буде прийнято рішення органами прокуратури, ці офіцери однозначно у міліції надалі працювати не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області за вимагання та отримання хабара Служба внутрішньої безпеки МВС України затримала трьох працівників міліції.

За даними Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 400 тис. доларів вимагали троє працівників Головного управління МВС України у Донецькій області у місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності в рамках розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом злочину.

“Хабарників було затримано під час одержання ними чергового траншу незаконної винагороди у сумі 10 тисяч доларів. Серед затриманих – слідчий з особливо важливих справ та двоє працівників служби боротьби з економічною злочинністю”, – зазначається в повідомленні.