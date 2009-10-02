На Черкащині затримано одного з керівників облуправління юстиції

У Черкаській області працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України, Центрального антикорупційного бюро ГУБОЗ та Генеральної прокуратури під час отримання хабара затримали одного з керівників обласного управління юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, посадовець вимагав та отримав 20 тис. доларів хабара за працевлаштування нотаріусом.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.