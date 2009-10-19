КС отримало подання Президента щодо фінансування Євро-2012

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності низки положень деяких законів України (щодо фінансування Національним банком заходів з підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, глава держави звернувся до КС щодо відповідності Основному Закону частин першої, другої статті 1, пункту 44 статті 2, частини другої статті 4, пункту 45 статті 6, пункту 58 статті 341, пункту 5, абзацу четвертого пункту 7 частини першої, частини третьої статті 76 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 року № 835-VI, частини третьої статті 5 Закону України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року № 1608-VI.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.