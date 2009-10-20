КС розгляне «поскубану» недоторканість депутатів, Президента, суддів

Верховна Рада направила на розгляд Конституційного Суду проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 390 із 438 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається з Конституції виключити норму про те, що народним депутатам гарантується недоторканність. В той же час у законопроекті передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах (ця норма діє і в нинішній Конституції, але сьогодні народні депутати проголосували за те, щоб вилучити частину з цієї норми, яка передбачала «за винятком відповідальності за образу чи наклеп»).

Даним законопроектом передбачено, що народний депутат України не може бути без згоди ВР затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувачувальним вироком суду щодо нього.

В нині діючій Конституції передбачено, що народний депутат України не може бути без згоди ВР притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

Також даним законопроектом передбачається скасувати норми нині чинної Конституції, відповідно до яких Президент користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Буде виключено і норму про те, що «за посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону».

В той же час у законопроекті передбачено, що «Президент України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувачувальним вироком суду щодо нього».

Також в законопроекті пропонується норма в Конституцію України про те, що повноваження Президента України припиняються достроково у разі «набуття чинності обвинувачувальним вироком суду щодо нього».

За даний законопроект проголосували представники всіх фракцій парламенту.

В тексті законопроекту немає жодної згадки щодо скасування недоторканності суддів, але один із авторів законопроекту Олександр ЛАВРИНОВИЧ у своєму виступі стверджував, що цей законопроект стосується і скасування недоторканності суддів.