Медведько оголосив догани чотирьом прокурорам

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО pа незадовільний нагляді за контролем з питань природоохоронної діяльності оголосив про дисциплінарне стягнення прокурорам Херсонської, Миколаївської, Одеської областей і Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію він озвучив сьогодні на колегії в Генеральній прокуратурі України.