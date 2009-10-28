Україна виступає за розслідування злочинів проти миротворців

Україна виступає за активізацію розслідування злочинів проти миротворців і підвищення гарантій їхньої безпеки.

Про це заявив у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Сергій КИСЛИЦЯ, виступаючи перед учасниками роботи Четвертого комітету Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Центр новин ООН.

Дипломат обнародував ініціативу української делегації щодо участі країн, які надають свої військові і поліцейські контингенти для миротворчих місій ООН, у розслідуваннях злочинів, скоєних проти їхнього персоналу.

С.КИСЛИЦЯ шкодує, що це питання не знайшло свого відгуку в документі Секретаріату ООН про реформу миротворчої діяльності, що розпочалася, під назвою «Нові горизонти».

Він нагадав про злочин у Косово в березні 2008 року, пов`язаний з убивством поліцейського ООН з України Ігоря Кіналя.

«Як один з ініціаторів Конвенції про безпеку персоналу ООН і пов`язаного з нею персоналу, у вересні цього року Україна запропонувала Генеральній асамблеї розглянути шляхи розширення мандату компетентних властей країн–постачальників миротворців у розслідуванні злочинів, пов`язаних із життям і здоров`ям їхніх громадян, які знаходяться в миротворчій операції», - зазначив С.КИСЛИЦЯ.

Він висловив сподівання, що реформа миротворчої діяльності ООН, яка розпочалася, приведе до зміцнення партнерства між країнами-постачальниками миротворців, Секретаріатом і Радою Безпеки на всіх етапах процесу – від планування тієї чи іншої місії до її згортання.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН заявив, що Секретаріат ООН досі не проінформував Україну про результати розслідування спеціальною комісією факту загибелі українського миротворця І.Кіналя в Косово в березні 2008 року.

О.ГОРІН висловив думку української сторони, що до цієї трагічної події привели порушення вимог до планування, організації і проведення миротворчої місії.