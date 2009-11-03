Україна запитує в Конго про долю шістьох українських моряків

Київ. 3 листопада. УНІАН. Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК звернувся із офіційним запитом до міністра юстиції та прав людини та міністра внутрішніх справ, децентралізації та безпеки Демократичної Республіки Конго з приводу долі шести українських громадян - капітана та п’яти членів екіпажу корабля “ Island of Luck ”, які були затримані 26 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України отримало лист торговельно-морського Оператора “Victoia Oceanway Ltd.” від 26 жовтня 2009 року з інформацією про те, що затримано громадян України: капітана корабля “Island of Luck” (прапор Республіки Панами) та п‘ять членів екіпажу. Згідно з інформацією, вищезгадана компанія отримала письмову гарантію від місцевої влади щодо повернення на борт корабля всіх членів екіпажу після допиту, а також те, що допит буде здійснюватися в присутності адвоката.

”На жаль, ця гарантія не була дотримана. Капітан корабля був затриманий більше, ніж на 48 годин, та відсутня будь-яка інформація щодо місцезнаходження решти п‘яти членів екіпажу, які були затримані для допиту”, - йдеться у запиті міністра юстиції України.

У цьому зв’язку Міністерство юстиції України наголошує, що обидві країни є членами Організації Об‘єднаних Націй, та зобов’язані виражати повагу до цілей та принципів Загальної декларації прав людини 1948 року.

”Беручи до уваги положення Декларації ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання (стаття 9); кожна людина, для визначення її прав і обов‘язків і для встановлення обґрунтованості пред‘явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом. (стаття 10); кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту (стаття 11)”, - наголошується у запиті міністра юстиції України.

Крім того, за словами М.ОНІЩУКА, владними інституціями Конго не були дотримані положення Конвенції ООН про морське право 1982 року, яка ратифікована обома країнами, а також Республікою Панама. Згідно з Конвенцією, прибережна держава на прохання капітана повідомляє дипломатичного агента чи консульську посадову особу держави прапора до вжиття будь-яких заходів та сприяє встановленню контакту між вказаним агентом та посадовою особою та екіпажем судна (частина третя статті 27). У випадку арешту чи затриманні іноземного судна прибережна держава миттєво повідомляє державу прапора через відповідні канали про вжиті заходи і про будь-яке, в наслідок цього, покарання (частина четверта статті 73).

У цьому зв’язку Міністерство юстиції України просить владні інституції Конго приділити особливу увагу ситуації, що склалася навколо корабля “Island of Luck”.

Як повідомляв УНІАН, з 20 жовтня судно Island of Luck утримується в конголезькому порту Матаді. Троє членів екіпажу знаходяться у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт кількох безбілетних пасажирів, один з яких потонув. Із 23 членів екіпажа 15 - українці, четверо - громадяни РФ, по одному з Індії і Гани, двоє - з Мьянми.

Суховантажне судно доставило в порт Матаді 12 тисяч тонн рису. За словами другого механіка судна Андрія ЧЕРНОВА, конголезька сторона хотіла, щоб частина вантажу дісталася місцевій компанії без оплати. Відправник рису не пішов на це, з чого почалися проблеми судна.

Конголезькій владі було оголошено про зараження рису, потім з`явилася версія про побитих і викинутих за борт чотирьох конголезьких ”зайців”.