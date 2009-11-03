Мін’юст рекомендує колегам роз’яснювати виборчі закони

Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення рекомендує міністерствам та відомствам здійснити в межах своєї компетенції низку правоосвітніх та правороз’яснювальних заходів на забезпечення прозорих та демократичних виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідні рекомендації, за підсумками засідання ради затвердив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Рекомендаціями, зокрема, визначено завдання, що мають бути здійснені центральними органами виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з метою запобіганню порушень виборчого законодавства під час чергових виборів Президента України.

Зокрема, Міністерству юстиції України рекомендовано до кінця поточного року розробити та провести у регіонах комплекс заходів, спрямованих на роз’яснення учасникам виборчого процесу законодавства про вибори Президента України, активізувати роботу громадських приймалень з надання громадянам консультативної допомоги з питань виборчого законодавства.

Органам юстиції доручено разом із членами окружних виборчих комісій підвищувати кваліфікацію членів дільничних виборчих комісій, надавати їм консультативну допомогу з питань застосування Закону України ”Про вибори Президента України”;

Міністерство юстиції та його територіальні органи забезпечуватимуть роз’яснення у засобах масової інформації положень законодавства про вибори, а також навичок у його застосуванні.

Міністерству також надано рекомендації залучати до правоосвітніх заходів громадські організації, які мають відповідні статутні завдання та досвід спостереження за виборами.

Усього надано близько трьох десятків рекомендацій Мін’юсту, МЗС, Міносвіти, Мінкультури, Мінсім’ї, МВС, Генпрокуратурі, ЦВК, Державному комітету телебачення та радіомовлення України, міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування.

Серед заходів - проведення роз’яснювальних семінарів та конференцій - як щодо застосування виборчих прав, так і щодо відповідальності за порушення виборчого законодавства, обладнання інформаційних стендів, інформаційна робота із закордонними виборцями тощо.

Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення є постійно діючим дорадчим органом при Мін’юсті. Основними завданнями ради є розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення.