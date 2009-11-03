АМК порушив справу за підвищення цін на часник, лук і лимони

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу за фактом необгрунтованого підвищення цін на території України на часник, лук і лимони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він сказав, що створена слідча група, а також проведена відповідна нарада з керівниками структур Комітету і дано доручення про проведення відповідних слідчих дій.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, таке рішення Комітет ухвалив сьогодні у зв`язку з тим, що на території України ціни на часник, лук і лимони різко зросли через те, що українські сім`ї стали більше вживати цих продуктів.

Він повідомив, що на сьогодні АМКУ збирає інформацію в регіонах.

«Сьогодні є факти необгрунтованого підвищення цін на ці продукти», - сказав керівник Комітету, додавши, що «збільшений попит не є підставою для підвищення цін», тому Комітет проводитиме перевірки, і якщо буде встановлено порушення, то на суб`єкта господарювання може бути накладений штраф до 10% річного товарообігу.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що комітет вже почав співпрацю з супермаркетами у цій справі.

«Комітет вимагатиме від суб`єктів господарювання точного економічного обгрунтування їх економічної поведінки. Ціна на товар – це їх економічна поведінка. В неї включений ряд складових. І якщо вони зросли і йдеться не про прибуток, а про надприбуток, такі дії мають бути покарані».

О.МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що Комітет узгодив з митною службою свою роботу, і митна служба України оперативно надаватиме інформацію про ввезення в Україну лимонів.