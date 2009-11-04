«Секонд хенд» обкладуть «справедливим оподаткуванням»

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект “Про внесення змін до деяких законів України” щодо оподаткування доходів від операцій зворотного викупу уживаних товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного проекту документа проголосували 374 народні депутати з 434 зареєстрованих в сесійній залі.

Завданням законопроекту є запровадження справедливої системи оподаткування з метою виведення доходів юридичних і фізичних осіб із тіні, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС та подальшого інтегрування України до світової економіки.

Законопроектом пропонується при реалізації уживаних товарів нараховувати податок на додану вартість не на всю вартість уживаного товару, як тепер, а лише на різницю (маржу) між ціною викупу та ціною послідуючого продажу. Іншими словами, податок пропонується брати лише з надбавки дилера до ціни, за якою він викупив товар.

Проектом Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” передбачається внесення змін до Законів України “Про податок на додану вартість”, “Про податок з доходів фізичних осіб”, “ Про товарну біржу”. Запропоновані зміни включають доповнення Закону України “Про податок на додану вартість” окремою новою статтею, в якій запроваджується спеціальний режим оподаткування операцій зворотного викупу, що передбачає оподаткування доходу (маржі), визначеного як різниця між доходом від продажу вживаного товару (транспортного засобу, мобільного телефону тощо) та документально підтвердженими витратами на його придбання. Норми даної статті можуть бути застосовані лише у випадках, коли дилер придбаває уживаний товар у фізичної особи, яка не є платником податку на додану вартість.

Передбачається викладення статті 12 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” у новій редакції для відображення необхідних змін у загальному порядку оподаткування операцій з продажу об`єктів рухомого майна та доповнення статті 15 Закону України “Про товарну біржу” новими положеннями, які передбачають, що індивідуально визначені речі, зокрема, уживані товари (у т.ч. транспортні засоби), не можуть бути предметом біржової торгівлі, якщо вони не продаються, як партія, та закріплюють визначення поняття “партії товару”.