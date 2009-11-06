ВР ухвалила проект Житлового кодексу України

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Житлового кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 368 народних депутатів з 443 зареєстрованих в сесійній залі.

Кодекс регулюватиме питання щодо забезпечення реалізації права громадян на житло, управління житловим фондом, його утримання та збереження, правовідносини фізичних і юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування у житловій сфері.

Передбачено, що основними засадами державної житлової політики в цій сфері є створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду; розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної житлової програми, державних цільових та регіональних програм; розвиток житлового законодавства; створення системи житлових фондів; запровадження механізму участі громадян, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва житла.

“Право на безоплатне одержання житла в користування на умовах найму з державного та комунального житлових фондів мають громадяни України, які потребують соціального захисту та інші категорії громадян, які визначені цим Кодексом та іншими законами. Право на одержання кредитів на будівництво чи придбання житла надається громадянам України відповідно до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду”, - говориться в законопроекті.

Згідно з проектом Кодексу, власник житла - держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада села, селища, міста, фізична чи юридична особа, що набула право власності на житло відповідно до законодавства. Власник житла має право на володіння, користування і розпоряджання житлом. Також власник житла має право розпоряджатися ним на свій розсуд. За формою власності житловий фонд поділяється на приватний житловий фонд, державний житловий фонд, комунальний житловий фонд, житловий фонд, який належить на праві спільної власності двом чи більше суб’єктам різних форм права власності на житло. Провадити діяльність, пов’язану з промисловим виробництвом у житлових будинках (квартирах) забороняється. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, до складу нежитлових та нежитлових до складу житлових. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир та інших приміщень, які призначені та придатні для проживання в них, із складу житлового фонду.

Громадський контроль за розподілом соціального житла, згідно з проектом, здійснюється наглядовою радою. Порядок формування та діяльності наглядової ради визначається Кабінетом міністрів України.

Проектом передбачено, що службове житло - житлове приміщення, що надається в користування особам, які у зв‘язку з характером їх діяльності мають проживати за місцем роботи (служби) або поблизу та перебувають у трудових або інших передбачених законодавством відносинах з особою, яка надає житло, або уповноваженим нею органом.