За матеріалами СБУ застосовано режим індивідуального ліцензування до 20 підприємств

У 2009 році за матеріалами Служби безпеки України в Луганській області застосовано режим індивідуального ліцензування до 20 вітчизняних підприємств та їх зарубіжних партнерів, які порушили терміни розрахунків за експортно-імпортними контрактами на загальну суму близько 12 мільйонів доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, порушникам нараховані штрафні санкції на загальну суму понад 2 мільйона гривень.

У повідомленні зазначається, що недотримання термінів розрахунків за експортно-імпортними контрактами є найбільш поширеним порушенням, яке призводить до виникнення дебіторської заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами.

Зокрема, у серпні минулого року, згідно з контрактом, угорська фірма одержала від підприємства Луганської області передоплату у сумі 43 тисячі доларів за поставку 600 тонн аміачної селітри. Незважаючи на претензійну роботу з боку вітчизняного підприємства, продукція від іноземних партнерів до України до цих пір не надійшла. За матеріалами Служби безпеки до угорської фірми Міністерством економіки України застосовані спеціальні санкції у вигляді режиму індивідуального ліцензування.

Інше луганське підприємство поставило на адресу американської фірми хімічну продукцію на суму 11 тисяч доларів. Зарубіжні партнери до теперішнього часу не розрахувалися за товар. Однак співробітниками СБУ встановлено, що керівництво вітчизняного підприємства не проводило роботи для повернення валютних коштів в Україну. Тому в цьому випадку спеціальні санкції застосовані як до боржників, так і до дебіторів.

Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» передбачено, що валютні кошти і товарно-матеріальні цінності мають надходити до України не пізніше 180 діб після відвантаження експортної продукції або передоплати за товари. У разі перевищення встановлених термінів, згідно ст. 37 Закону України «Про зовнішню економічну діяльність», застосовується режим індивідуального ліцензування, який передбачає отримання підприємством окремої ліцензії при проведенні кожної зовнішньоекономічної операції.